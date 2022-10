Dalalka Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ka dalbadeen in baaritaan lagu sameeyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay adeegsadaan dalalka Iiraan iyo Ruushka, kuwaasi oo ay shegeen in ay heleen waxyaaba caddeeyn karo in Iiraan ay Ruushka ka caawisay dagaalka Ukraine.

Warqadan dalabka ah oo ku socotay Golaha Ammaanka iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, ayaa lagu sheegay inRuushka iyo Iiraan ay ku xad gudbeen dhaqangelinta Qaraarkii Golaha Ammaanka ee tirsigiisu ahaa 2231.

Sarkaal u hadlay Ukraine ayaa Jimcihii sheegay in khubaro Iiraaniyiin ah oo tababarayay Askarta Ruushka lagu dilay duqeyma todobaadkii hore ay fuliyeen Ciidamada Ukraine.

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa sida caadiga ah Sannadkii laba jeer warbixin u gudbiya Golaha Ammaanka, gaar ahaan bilaha June iyo December, si loo adkeeyo meelmarinta qaraarkii soo baxay sanadkii 2015, kaasi oo ku saabsana isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.