Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa maanta daahfuray barnaamijka maalgelinta Taleefannada casriga ah (smartphones) oo lagala kaashanayo Hormuud Telecom, munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho.
Barnaamijkan ayaa fududeynaya helitaanka Talleefanno casri ah oo loo marayo lacag-bixinno yar-yar oo ku saleysan lacagta dhijitaalka ah.
Ra’iisul Wasaare Ku Xigeenka ayaa sheegay in barnaamijkan uu sahlayo in adeegyada dowladda si fudud loo gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed, isla markaana uu door weyn ka qaadanayo dadaallada ay dowladdu ku casriyeynayso adeegyada, taas oo qeyb muhiim ah ka ah Qorshaha Isbeddelka Qaranka.
Sidoo kale, waxaa la tilmaamay in barnaamijkan lagu hiigsanayo in lagu gaarsiiyo 2 milyan oo qof muddo 2 sano gudahood ah, si loo xoojiyo isku-xirka bulshada iyo fursadaha dhaqaale.