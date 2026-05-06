Safiirka Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Hindiya, ahna Safiirka aan daganeyn ee Sri lank, Mudane Cabdullahi Maxamed Odowaa, ayaa kulan la qaatay dhigiisa New Delhi, Marwo Mahishini Colonne, Safiirka Safaaradda Sri Lanka ee dalka Hindiya.
kulan ka oo dhacay xarunta Safaaradda Sri Lanka ee New Delhi, ayaa waxaa Safiirka ku wehlinayay Uqeybsanaha Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Safaaradda, Marwo Bisharo Cabdirashid Axmed.
labada Danjire ayaa kulanka kaga wada hadlay Arrimo badan, ugu horreyn Safiirka Soomaaliya ee Sri lank, mudane Abdullahi Mohammed Odowaa, ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntii qiimaha badned ee lagu sameeyay magaalada Casimada Colombo iyo kulankii Madaxweynaha dalkaas Sri lank uga gudoomay warqadaha aqoonsiga.
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Sri Lanka, gaar ahaan dhinacyada iskaashiga diblomaasiyadeed, ganacsiga, waxbarashada iyo horumarinta iskaashiga mustaqbalka.