Ra’iisul Wasaaraha XJFS Mudane Xamsa Cabdi Barre ayaa kadib markii uu arkay qodobka 120-aad, farqadiisa 2-aad iyo 3-aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, islamarkaasna tixgaliyay talada Madaxweynaha Jamhuuriyadda , arkayna hawlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda ayuu soo saaray magacaabistan.
Wuxuu Mudane Cabdifataax Qaasim Maxamuud u magacaabay Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska.
Ra’iisul Wasaare Xamsa ayaa wasiirka cusub kula dardaarmay xil gudasho hufan iyo dadaal.