Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa furay Shirweynaha Saddexaad ee Madasha Horumarinta Soomaaliya (Somalia Development Forum), oo ay si wadajir ah u soo qabanqaabiyeen Machadka Heritage iyo Jaamacadda City.
Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka ayaa madasha ka hadlay ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku tallaabsatay horumar muuqda oo dhinacyada dib-u-habaynta dowladnimada, dimuqraadiyadda, kobaca dhaqaalaha iyo maalgashiga horumarineed, inkastoo ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, hoos u dhaca taageerada caalamiga ah iyo saameynta xasillooni darrada gobolka.
Waxa uu xusay in dowladda ay ka go’an tahay dardargelinta hirgelinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP 2025–2029), xoojinta adkeysiga dhaqaalaha iyo u diyaar-garowga khataraha soo socda.
Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay muhiimadda wada-hadalka, dowlad-dhiska loo dhan yahay iyo iskaashiga dowladda, bulshada rayidka ah, aqoonyahannada iyo bah-wadaagta horumarinta, si loo helo Soomaaliya nabad ah, dimuqraadi ah oo xasilloon.
Shirweynaha oo socon doona laba maalmood ayaa lagu falanqeyn doonaa arrimo muhiim u ah mustaqbalka dalka, oo ay ka mid yihiin dowlad-wanaagga, dib-u-heshiisiinta, amniga, dhaqaalaha, horumarinta iyo adkeysiga Soomaaliya ee caqabadaha gudaha iyo kuwa dibadda.