Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, Sarreeye Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa uga mahadceliyay Wariye Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan (Shilaawe), oo ka tirsan Warbaahinta Ciidamada Qalabka Sida Soomaaliyeed, dadaalkii iyo doorkii muuqday ee uu ka qaatay tebinta munaasabaddii xuska 1-da Luulyo.
Munaasabadda ayaa waxaa Taliyaha ku wehlinayay Taliyaha Hoggaanka Maamulka iyo Maaliyadda ee Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, Gaashaanle Dhexe Maxamed Yuusuf Magan.
Taliyaha ayaa ku bogaadiyay wariyaha sida xirfadda iyo hufnaanta leh ee uu u tebiyay munaasabadda, isagoo xusay in warbaahintu ay door muhiim ah ka qaadato wacyigelinta bulshada, xoojinta dareenka waddaniyadda iyo baahinta guulaha Ciidamada Qalabka Sida iyo hay’adaha amniga.
Dhankiisa, Wariye Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan (Shilaawe) ayaa uga mahadceliyay Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed aqoonsiga iyo dhiirrigelinta uu siiyay, isagoo ballanqaaday inuu sii laba jibbaari doono dadaalka uu ugu adeegayo Qaranka iyo bulshada Soomaaliyeed.