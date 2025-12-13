RADIO MUQDISHO:-Ra’iisul Wasaare Kuxigeenka Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta qaatay Kaarka Cod-bixinta ee Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka, xilli dhawaan la filayo in bulshada Caasimadda ay u dareeraan Doorashooyinka Goleyaasha Deegaanka.
Mudane Saalax Axmed Jaamac oo horay iskaga diiwaan-galiyay degmada Hodan ee Gobolka Banaadir ayaa isla degmadaas ka qaatay Kaarkiisa, isaga oo bogaadiyay hanaanka shaqo ee Guddiga Doorashooyinka.
“Tani waa guul taariikhi ah oo dadka Soomaaliyeed u horseedi doonta in 56 Sano kadib ay awood u yeeshaan go’aan ka gaarista Mustqbalkooda, In aad doorato Wakiilkaaga kugu matalaya siyaasadda Waxa ay kuu Fududeen doontaa inaad si fudud ula xisaabtanto.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeen Saalax ayaa xusay sida ay Xukuumadda DanQaran uga go’antahay in dadka Soomaaliyeed dib loogu celiyo Awoodda doorashooyinka.