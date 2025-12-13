RADIO MUQDISHO:-Maareeyaha Guud ee Dekadda Muqdisho Danjire Maxamed Cali Nuur (Ameeriko) iyo wafdi uu hoggaaminaayay ayaa magaalada Abu Dubai kulama miro dhal ah kula qaatay Madaxa Fulinta ee shirkada Abu Dabia Ports Group u qaabilsan Qaaradda Afrika Mudane Mohamed Eidha Almemhali, iyagoo kulankan lagu gorfeeyay hal abuurka Dekedaha, xoojinta wax soo-saarka iyo horumarinta mustaqbalka fog ee waddooyinka ganacsiga.
Maareeyaha Guud ee Dekadda Muqdisho Danjire Maxamed Cali Nuur (Ameeriko) ayaa tilmaamay in kulankan uu astaan u yahay talaabo kale oo loo qaaday dhanka dhismaha Dekadda cusub ee casriga ah ee Muqdisho, taas oo xoojin doonta kobaca dhaqaalaha, ganacsiga gobolka, iyo horumar waara.