RADIO MUQDISHO(JUBBADA HOOSE): Ciidamada Daraawiishta Jubbaland ayaa howlgal amni ka fuliyay magaalada Qooqaani ee gobolka Jubbada Hoose, kaas oo lagu beegsaday maleeshiyaadka ka tirsan Al-shabaab.
Howlgalka oo uu hoggaaminayay Taliyaha amniga Maxamuud Aadan Xasan Gaaboow, ayaa lagu xaqiijiyay amniga guud, laguna nadiifiyay waddooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada iyo deegaanada ay kooxdu ku dhuumaaleysaneyso.
Taliyuhu wuxuu sheegay in ujeeddadu tahay adkeynta amniga iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed.
Howlgalkan ayaa qeyb ka ah dadaallada joogtada ah ee ciidamada Qaranku kaga sifeynayaan kooxda Khawaarijta ah ee Al-shabaab gobollada Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.