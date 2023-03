Ra’iisulwasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in Xukuumaddu ay yeelanayso dhaqanka ah in xilku yahay mas’uuliyad ee uusan ahayn meel la isku sharfo, isagoo intaa raaciyay in isla xisaabtanku uusan madashan ku ekaan balse uu socon doono.

Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre””Waxaa naga go’an in aan la noolaano bulshadeenna, sidoo kalena ka jawaabno su’aalahooda, dhageysanno taladooda, tusaalahooda iyo toosintooda”

Ra’iisul wasaaraha XFS, mudane, Xamse Cabdi barre oo ka hadlayay munaasabad lagu soo Bandhigay Waxqabadka Xukuumadda Dan-Qaran ayaa xusay qaar ka mid ah wax qabadkii xukuumaddiisa tan iyo intii la magacaabay, iyadoo waxyaabihii uu dul istaagay ay ka mid ahaayeen amniga, abaaraha iyo deyn cafinta.

Xamse Cabdi Barre Ra’iisul wasaaraha XFS ayaa sheegay in xilligii uu xafiisku qabtay ay Soomaaliya ka taagnayd abaar ba’an, iaydoo dad ku dhow 7.5 milyan ay qarka saarnaayeen macaluul, wuxuuna sheegay in xukuumaddu ay baajisay qatartaas , kadib markii ay samaysay hay’ado iyo guddiyo qaabbilsan samata bixinta dadka Soomaaliyeed.

Sidoo kale Ra’iisulwasaaraha ayaa sheegay inay dalka ay ka jirtay xilligaasi amni la’aan baahsan oo cadowga khawaarijtu ay si buuxda u maamulaan nolosha bulshada iyo garsoorka.

Wuxuu sheegay Ra’iisulwasaaruhu in daafaha Caasimaddu ay ka jireen Maxkamado ku sheeg dadka lagu dhaco iyo rajo beel, taas oo ay meesha ka saartay xukuumadda Dan-qaran, ka dib markii ay fulisay baaqii madaxweynaha ee la dagaallanka argagixisada.

Ugu dambayn, Ra’iisulwasaaraha ayaa sheegay inuu ku faraxsanahay su’aalaha Bulshada iyo jawaabaha waafiga ah ee Wasiiradu ay siiyeen, wuxuuna uga mahad celiyay madaxda Qaranka iyo martida kale dulqaadka ay muujiyeen.