Waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay xarunta Safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi kooxda Mogadishu City Club, kuwaas oo magaalada u jooga tartanka CAF ee qaaradda Afrika.
Joogitaankooda iyo ka-qaybgalka tartanka wuxuu muujinayaa adkaysiga ciyaareed ee shacabka Soomaaliyeed iyo riyooyinka ay matalayaan kumannaan taageerayaal ah oo ku kala sugan daafaha dalka iyo dibadda.
Ciyaartii ugu dambeysay ee ay Mogadishu CC la ciyaartay kooxda Kenya Police Football Club ayaa keentay xiisad dareen abuurtay, kadib markii dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka qaybgalay ciyaartaasi ay ku kaceen falal laga xumaaday oo ay ku dhaawaceen calanka dalka Kenya. Arrintaas waxay keentay falcelin laga yaabo inay dhibaato dhaliso.
Kooxda Mogadishu CC iyo diblomaasiyiinta safaaradda ayaa qabtay kulan warbaahineed oo lagu xallinayo xiisadda, iyadoo Danjiraha Soomaaliya ee Kenya, Mudane Jabril Ibraahim Cabdulle, uu ka hadlay.
Danjiraha ayaa yiri “Waxaan halkan ku caddeynayaa waxaannu si adag u cambaareynaynaa falalka ay sameeyeen tiro yar oo dad ah xilligii ciyaartu socotay, taas oo nasiib darro dabooshay ciyaartii wanaagsanayd ee labada koox soo bandhigeen.”
Waxa uu intaas ku daray:
“Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya wuxuu marayaa heer taariikhi ah, oo ku saleysan iskaashi dhanka ganacsiga, waxbarashada, amniga iyo dhaqanka. Wada-shaqeyntan sii kobcaysa waxa ay ka tarjumeysaa kalsooni iyo aragti mideysan oo salka ku haysa nabadda, xasilloonida, iyo barwaaqada Geeska Afrika.”
Tababaraha kooxda Mogadishu CC ayaa isaguna uga mahadceliyay Dowladda Kenya iyo safaaradda soo dhoweyntooda, isagoo sheegay inay ka xun yihiin falka dhacay, ayna diyaar u yihiin in la xalliyo wixii khalad ah.
Ugu dambeyn, bulshada Soomaaliyeed iyo tan Kenya ayaa loogu baaqay inay ilaaliyaan nabadda, is-qadarka, iyo walaaltinimada, iyadoo la xasuusinayo in kubadda cagtu tahay buundo bulshada isku xirta, saaxiibtinimo dhalisa, una taagan midnimo iyo is-dhexgal.