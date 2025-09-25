Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, Sarreeye Guuto Asad Cismaan Cabdullaahi, ayaa Jaamacadda Ummadda, qeybteeda 21 Oktobar, ka daahfuray imtixaan leyli sarkaalnimo oo ay gelayaan arday ka qalin jebisay jaamacadaha, si ay uga mid noqdaan dhiigga cusub ee ku biiraya Ciidanka Booliiska.
Taliyaha ayaa masuuliyiinta imtixaanka qaadaya u jeediyay dardaaran, wuxuuna ardayda u sheegay in imtixaanku yahay mid daahfuran, qof walbana uu ku gudbi karo heerkiisa aqooneed, iyadoo laga fogaanayo eex iyo nin-jecleysi.