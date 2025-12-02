Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu qabtay xuska Maalinta Caalamiga ah ee Isgarab-Istaaga Shacabka Falastiin, waxaana munaasabadda lagu martigeliyey Xafiiska Qaramada Midoobay ee magaalada.
Wakiillo ka kala socday dalal badan oo caalamka ah ayaa ka qeyb-galay munaasabaddan, iyagoo muujiyey midnimo iyo taageero loo fidinayo shacabka reer Falastiin. Ka soo qeyb-galayaasha ayaa carrabka ku adkeeyey baahida degdegga ah ee loo qabo wadahadallo wax-ku-ool ah iyo go’aan adag oo lagu xallinayo dhibaatooyinka ka taagan dhulka Falastiin.
Danjire Jabril Ibrahim Cabdulle, Safiirka Dowladda Soomaaliya ee Nairobi, oo ka hadlay madasha, ayaa sheegay in shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay garab taagan yihiin shacabka Falastiin, isla markaana ay la garab taagan yihiin taageero buuxda.
Danjiruhu wuxuu xusay in Soomaaliya ay mar walba difaacdo xuquuqda dadka Falastiin, ayna ku dadaalayso sidii loo heli lahaa xal waara oo ku saleysan xaq iyo caddaalad.