Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macallim Fiqi ayaa maanta deeq dawo ah ka guddoomay Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi.

Mudane Axmed Fiqi, Wasiirka Arrimaha Gudaha oo kelimad kooban kajeediyay munaasabadda lagu guddoonsiinayay dawada ayaa waxaa uu bogaadiyey Safaaradda iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya.

“Waxaan rabaa in aan ka mahadceliyo dadaalka safiirka iyo kalsoonida ka dhaxeysa Jaaliyadda oo ay ka muuqato deeqdan, oo ah Jaaliyaddii kowaad iyo Safiirkii koowaad ee dalka soo gaarsiiya deeq ka timid dadkii Soomaaliyeed ee halkaasi deganaa”.ayuu yiri Wasiir Fiqi.

Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay Safaaradda iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya, waxaa uuna hoosta ka xariiqay in tallaabadan ay niyad-dhis u tahay ciidanka xoogga dalka ee dib u xorreynta ku jira, ayna muujineyso in ay leeyihiin Safaarad iyo Jaaliyaddagaalka kula jirta, isaga oo Jaaliyadaha iyo madaxda safaaradaha kale ee dibadda ugu baaqay in ay ku deydaan.

Goobta lagu guddoomay deeqda waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka socotay qeybta degdegga ah ee Hay’adda Maareynta iyo Musiibooyinka Qaranka, Wasaaradda arrimaha dibadda iyo hogaanka caafimaadka ee XDS iyo hey’ado kale.

Waxaana ugu danbayn daawadaas lagu wareejiyay qeybta gargaarka deg degga ah ee hey’adda SoDMA iyo hogaanka caafimaadka ee XDS.