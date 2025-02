Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray Shirka Wadatashiga Aasaaska Qiimeynta Saamaynta Deegaanka iyo Badqabka Bulshada (ESIA), isaga oo madasha ka sheegay in hindisahan uu yahay guul weyn oo dowladdu ka gaartay meelmarinta nidaam lagu sugo badqabka deegaanka iyo bulshada Soomaaliyeed. Agaasimaha ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in la dhiso hannaan rasmi ah oo suurtagelinaya in dhammaan mashaariicda horumarineed la marsiiyo qiimeyn dhameystiran, taasoo ka hortageysa waxyeello kasta oo deegaanka iyo bulshada ka soo gaari karta.

Shirkan oo socon doona laba maalmood, ayaa waxaa ka soo qeyb galay khubaro, daneeyayaal, xubno ka socda hay’adaha kala duwan ee dowladda iyo dowlad gobaleedyada. Inta uu socdo shirku, waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii loo dhisi lahaa Unitka qiimeynta iyo Saaneynta Deegaanka, taasoo ka shaqeyn doonta ilaalinta deegaanka iyo xaqiijinta in mashaariicda horumarineed ay la jaanqaadaan hab-raacyada heerarka caalamiga ah. Waxaa la filayaa in labada bari ee soo socda ay kasoo baxaan talooyin muhiim ah oo lagu hagayo dhismaha waaxdan iyo hirgelinteeda.

Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada oo kaashanaysa hay’adaha ay wada shaqeynta leeyihiin, waxa ay rajeyneysaa in shirkan uu ka soo baxo mira dhal wax ku ool ah, si loo xoojiyo hanaanka ESIA..