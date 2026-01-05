The Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, H.E. Abdisalam Abdi Ali, held a telephone conversation on Monday with his counterpart, H.E. Sugiono, Minister of Foreign Affairs of the friendly Republic of Indonesia, and discussed with him the significance of upholding and backing the sovereignty, territorial integrity, and national unity of the Federal Republic of Somalia.
Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA oo Golaha Wasiirrada uga warbixiyay Xaaladda Abaareed ee Dalka
Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin, ayaa Golaha Wasiirrada u soo bandhigay warbixin rasmi ah oo ku...