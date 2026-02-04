Danjiraha Dowladda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Jamhuuriyadda Aljeeriya, Danjire Yuusuf Axmed Xasan (Yuusuf Jeego), ayaa ka qeyb galay kulan rasmi ah oo ka dhacay xarunta Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Jamhuuriyadda Aljeeriya.
Ujeeddada kulankan ayaa ahayd dhisidda guddi saaxiibtinimo oo ka dhexeeya golayaasha Aqalka Sare ee Soomaaliya iyo dalalka qaaradda Afrika, iyadoo si gaar ah diiradda loo saaray xoojinta xiriirka baarlamaan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Aljeeriya. Waxaa la filayaa in labada dal ay yeeshaan guddi saaxiibtinimo oo rasmi ah, kana kooban xubno ka kala socda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo Baarlamaanka Aljeeriya.
Intii uu kulanku socday, Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Jamhuuriyadda Aljeeriya ayaa jeediyay hadal kooban oo uu ku muujiyay muhiimadda ay leedahay iskaashiga baarlamaan ee dalalka Afrika, isaga oo bogaadiyay doorka Soomaaliya ee xoojinta xiriirka qaaradeed.
Kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qeyb galay Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Aljeeriya, ahna mas’uulka u qaabilsan arrimaha Afrika, taas oo muujinaysa sida ay Dowladda Aljeeriya mudnaan u siineyso xiriirka ay la leedahay Soomaaliya iyo guud ahaan dalalka Afrika.