Muqdisho, Febraayo 04, 2026: Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), ayaa hoggaamiyay munaasabad lagu daahfurayay Iskuul Nidaami ah oo leh Hoy (Boarding School), kaas oo laga hirgeliyay Degmada Garasbaalley ee Gobolka Banaadir.
Iskuulkan iyo xarunta la daahfuray ayaa loogu talagalay bixinta waxbarasho tayo leh, daryeel iyo horumarin dhammeystiran oo ay helayaan carruurta, gaar ahaan agoonta iyo kuwa u baahan taageero bulsho. Mashruucan ayaa xambaarsan aragti bini’aadannimo oo fog, kuna saleysan kobcinta mustaqbalka carruurta.
Hirgelinta xaruntan ayaa door weyn ka qaadan doonta bixinta waxbarasho nidaamsan oo tayo sare leh, hoy ammaan ah oo ardaydu ku barbaaraan, adeegyo bulsho iyo daryeel dhameystiran, iyo kor u qaadista anshaxa, aqoonta iyo kartida ardayda.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), ayaa carrabka ku adkeeyay in Maamulka Gobolka Banaadir uu si buuxda u taageerayo mashaariicda noocan ah, isaga oo xusay in waxbarashada iyo daryeelka carruurta ay yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee horumarka iyo xasilloonida mustaqbalka caasimadda iyo guud ahaan dalka.
Ugu dambeyn, Maamulka Gobolka Banaadir iyo hay’adaha hirgeliyay mashruucan ayaa ballanqaaday in ay sii xoojin doonaan dadaallada lagu taageerayo waxbarashada, agoonta iyo adeegyada bulshada, si loo helo jiil aqoon leh, anshax suubban, isla markaana door muuqda ka qaata dib-u-dhiska dalka.