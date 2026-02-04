Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Mudane Cali Maxamed Geedi, ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray xubnaha dhawaan loo doortay Guddoomiyaha, Guddoomiye Ku-xigeenka iyo Xoghayaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya.
Mudane Cali Maxamed Geedi ayaa hambalyadiisa ku muujiyay farriin uu ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka uu si madax-bannaan, hufan, isla markaana waafaqsan dastuurka ugu shaqeeyo ilaalinta, horumarinta iyo u doodista xuquuqda aadanaha ee muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaarihii hore ayaa xusay in doorashada xubnahan cusub ay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo hay’adaha dastuuriga ah ee dalka, isla markaana kor loogu qaadayo kalsoonida shacabka ee nidaamka dowladnimo iyo dhowrista xuquuqda aadanaha.
Sidoo kale, wuxuu kula dardaarmay xubnaha la doortay in ay si cadaalad ah, daacadnimo iyo mas’uuliyad ku dheehan tahay u gutaan waajibaadkooda, iyagoo mudnaanta siinaya xuquuqda haweenka, carruurta, dadka naafada ah iyo dhammaan bulshada nugul.
Ugu dambeyn, Mudane Cali Maxamed Geedi ayaa u rajeeyay Guddoonka cusub guul iyo horumar, isaga oo adkeeyay in horumarka dalka uu ku xiranyahay adkaynta cadaaladda, sinnaanta iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha.