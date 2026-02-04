Muqdisho, Febaraayo, 04,2026; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa hambalyo u diray Guddoomiyaha cusub ee Guddiga Madaxa-Bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka, Marwo Maryan Qaasim Axmed, Guddoomiye Ku xigeenka, Mudane Maxamed Haaruun iyo Xogahayaha Guddiga, Marwo Faadumo Cabdiqani Yuusuf, kuwaasi oo kusoo baxay doorasho hufan oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in aqoonta iyo waayo aragnimada hoggaanka la doortay ee guddigu ay door muhiim ah ka qaadan-doonto xaqiijinta riyada Soomaaliya ee ilaalinta Xuquuqda Aadanaha, isaga oo ku adkeeyay Mas’uuliyiinta iyo Xubaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya in ay xoogga saaraan horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha, xoojinta cadaaladda iyo kor u qaadidda isla xisaabtanka.
Doorashada Hoggaanka cusub ee Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Soomaaliya ayaa ka dhigan tallaabo muhiim ah oo loo qaaday ilaalinta Xuquuqul Insaanka, iyada oo Soomaaliya dhowaan ay si buuxda dib ugula soo wareegtay, hannaanka madaxa-bannaan ee maareynta, kormeerka iyo ka warbixinta arrimaha xuquuqul insaanka, taasi oo Soomaaliya u saamaxaysa in ay si madaxbannaan u fuliso waajibaadkeeda qaran iyo midka caalamiga ah ee ku aaddan dhowrista iyo ilaalinta Xuquuqda Aadanaha.