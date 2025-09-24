Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Asad Cismaan Cabdullaahi ayaa la kulmay caawa Hooyo iyo Aabbe Soomaaliyeed oo Ciidamada Amaanka qaybtood hadda u xiran jirdil ay u geysteen.
Aabaha iyo Hooyada Soomaaliyeed ayuu Taliyuhu ka raaligeliyey dhacdada xad gudubka ah ee loo geystay waxaana uu ku macneeyey falka dhacay mid ka baxsan anshaxa iyo sharciga ciidanka.
Taliye Asad ayaa xusay inay ka go’antahay Ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta iyo la xisaabtanka cid kasta oo ka tirsan ciidanka ee jebisa sharciga ama ku xadgudubta masuuliyadda loo dhiibay .