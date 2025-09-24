Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Dr. Cilmi Maxamed Nuur, ayaa maanta soo xiray shirkii guddiga sare ee mashruuca horumarinta waddooyinka Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirrka Hawlaha Guud iyo Dib u Dhiska XFS iyo kuwa dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka.
Shirka ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed ay isku raaceen ka qaybgalayaashu, kaas oo ku saabsan qodobadii lagu gaaray gunaanadka. Mashruuca horumarinta kaabayaasha waddooyinka dalka ayaa haatan u gudbaya wejiga dhismaha waddooyinka halbowlaha ah ee muhiimka u ah isku socodka bulshada, ganacsiga gudaha iyo dibaddaba.
Waxaa lagu dhawaaqay in maalinta berri ah la saxiixi doono qandaraaska dhismaha waddada isku xirta Dhuusamareeb–Qaridhi oo dhererkeedu yahay 60 km. Sidoo kale, howlaha dhismaha waddada Gaalkacyo –Xarfo (67 km) ee Puntland ayaa meel wanaagsan maraya, iyadoo la filayo in goor dhow la saxiixo qandaraaska rasmiga ah.
Dhanka kale, waxaa gebogebo ku dhow howlaha qandaraas bixinta ee daraasadda waddada isku xirta Beled-Xaawo–Luuq–Doolow, halka qandaraas bixinta jidka Gaalkacyo –Hobyo (100 km) ay si habsami leh u socoto, laguna talo jiro in si dhakhso ah loo soo afjaro.
Guddigu waxa uu sidoo kale ku heshiiyey in la tixgeliyo Dawlad-goboleedka cusub ee Waqooyi-bari Soomaaliya marka la dooranayo waddooyinka cusub ee lagu dari doono mashruuca. Intaa waxaa dheer, waxaa la isla gartay in lagu daro hawlaha socda adeegyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin tayeynta wasaaradaha, sahayda iyo howlaha farsamo ee ku xeeran mashruuca, iyadoo lagu shaqeynayo miisaaniyadda la heli karo.
Ugu dambeyn, guddigu waxa uu go’aamiyay in shirka xiga lagu soo bandhigo horumarka iyo natiijooyinka la gaaray, si loo dardar geliyo hawlaha socda ee horumarinta kaabayaasha waddooyinka dalka.