Maamulka Isbitaalka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa maanta dhar loogu talagalay Ciidda u qeybiyey hooyooyin iyo carruur ku jira Isbitaalka Xoogga, kuwaas oo waxyeello kala duwan ka soo gaartay falalka argagixisada.
Maamulka Isbitaalka, oo wakiil uga ahaa Taliska Xoogga Dalka, ayaa qeybinta ciidsiinta carruurta ku farxiyey qoysaskan oo u badnaa kuwa danyar ah, si ay ula wadaagaan farxadda munaasabadda Ciidda isla markaana ay u dareemaan daryeel iyo garab istaag xilli ay ku jiraan xaalad caafimaad.
Tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaallada maamulka isbitaalka ee lagu taageerayo bukaannada aan awoodin inay guryahooda kula ciidaan qoysaskooda, iyadoo sidoo kale lagu xoojinayo niyad-dhiska iyo daryeelka bukaannada.
Maamulka Isbitaalka Xoogga ayaa xusay in Taliska Ciidanka XDS iyo Wasaaradda Gaashaandhigga ay si joogto ah u taageeraan dadaallada lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka, si loo garab istaago ciidanka iyo bulshada u baahan daryeelka caafimaad.
Ugu dambeyn, maamulka isbitaalka ayaa caddeeyey inay sii wadi doonaan barnaamijyada niyad-dhiska bukaannada, si loo hubiyo in qof kasta oo ku jira Isbitaalka Xoogga uu helo daryeel caafimaad oo tayo leh iyo garab istaag bani’aadamnimo.