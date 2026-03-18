Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale iyo Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobalka Benaadir Mudane Maxamed Axmed Diiriye Yabooh ayaa caawa si wadajir ah u soo gabo gabeeyay tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka oo sanadkan ay ka qeyb galeen 32 degmo oo ka kala tirsan gobollada dalka oo ay ugu badnaayeen degmooyinka Gobollka Banadir, waxaana barnaamijka si wadajir ah u taaba-geliyay Bankiga IBS iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Munaasabadda xiritaanka tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka waxaa ka kaloo ka qeyb galay xubno ka tirsan guddiga tartan cilmiyeedka iyo xubno kale.
Qaar ka mid ah tartamaayashii kaalimaha koowaad iyo labaad ka galay tartanka oo ka hadlay munaasabadda xiritaanka ayaa u mahadceliyay cidkasta oo gacan ku siisay tartanka, ayna ku qanacsanyihiin natiijadii caawa tartanku ku soo idlaaday, kuwaasi oo isugu hambalyeeyay guusha.
Shuceyb oo ku hadlayay magaca IBS Bank ayaa xusay in lixdii sano ee ugu dambeysay ay qeyb ka ahaayeen taabagelinta tartanka, ayna ku faraxsanyihiin hannaanka tartanka u socday.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa hambalyo u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, tartamayasha ka qeybgalay tartanka, gaar ahaan tartamayaasha kala galay kaalimaha 1-aad, 2-aad iyo 3aad, isagoo xusay in muddadii uu tartanka socday laga qoray buug.
Agaasimaah guud ee Wasaaradda waxa uu sidoo kale u mahadceliyay howlwadeennada Wasaaradda Warfaafinta, gaar ahaan kuwa Warbaahinta Qaranka oo har iyo habeen u taagnaa taaba gelinta tartanka, isagoo Alle ka baryay in sanadkan kiisa kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo
Guddoomiye ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Gobalka Benaadir mudane Maxamed Axmed Diiriye Yabooh oo soo xiray tartanka ayaa tilmaamay inay tahay wax weyn in 32 degmo loo qabto tartankan, isagoo xusay in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ay u laahayd xiiso gaar ah tartanka, muddada uu socday.
“Xaqiiqdii tartanka maalinba degmo cusub ayaa ka soo qeybgaleysay, oo ay qeyb ka ahaayeen degmooyinkii cadowga laga saaray, guud ahaan degmooyinka waa u mahadcelinayaa, gaar ahaan degmooyinka Kaalimaha 1-aad 2-aad iyo 3aad kala galay ee kala ah Hodan oo tartanka ku guuleysatay, Gubadleey oo kaalinta 2-aad gashay iyo Kaaraan oo kaalinta 3-aad ee tartanka ku guuleysatay”. ayuu yiri Guddoomiye Yabooh oo hadalkiisa intaa ku daray. “Waxaan u mahadcelinayaa intii ka qeyb qaadatay iyo intii lahayd fikirka aqoonta lagu tartamayo, sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa Guddiga tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka”.
Sawir qaade:- Ciise Mukhtaar