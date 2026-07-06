Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed S/Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar, ayaa maanta shir guddoomiyay kulan looga hadlay xoojinta amniga deegaannada Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed. Kulanka waxaa ka qeyb galay Taliyaha Qeybta 60-aad ee CXDS iyo saraakiil sare oo ka socday Ciidanka Xoogga Dalka, Ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta wada-shaqeynta hay’adaha amniga, adkeynta qorshayaasha lagu sugayo nabadgelyada, iyo dedejinta howlgalada ka dhanka ah kooxaha amniga qalqal geliya, si loo xaqiijiyo xasilloonida deegaannada Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed.