Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (CXDS), Sarreeye Gaas Odawaa Yuusuf Raage, ayaa sheegay in muddadii u dhaxeysay 2022 illaa 2025 ay Dowladda Federaalka Soomaaliya bilowday howlgallo istaraatiiji ah oo loogu magac daray “Kaaha Waaberi” iyo “Ileys”, kuwaas oo si weyn u daciifiyay awoodda kooxda Khawaarijta.
Taliyaha ayaa xusay in howlgalladan lagu dilay boqolaal ka tirsan Khawaarijta, oo ay ku jireen horjoogayaal sare, ayna suurta gelisay in ciidamadu dib ula wareegaan deegaanno muhiim ah. Waxa uu tilmaamay in howlgalladaasi qeyb ka yihiin qorshaha dowladda ee lagu xoreynayo guud ahaan dalka, loogana cirib tirayo kooxaha nabad-diidka ah.
Sarreeye Gaas Odawaa ayaa sidoo kale hoosta ka xarriiqay in isbeddello lagu sameeyay qaab-dhismeedka ciidamada, si loo helo ciidan xirfad iyo qalab leh, kana jawaabi kara hanjabaadaha amni ee dalka ka jira.