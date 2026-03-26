Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, S/Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa booqasho ugu tegay askartii ku soo dhaawacantay dagaallada ka dhanka ah Khawaarijta, kuwaas oo lagu dabiibayo qaar ka mid ah isbitaallada ku yaalla Muqdisho.
Booqashada Taliyaha ayaa ku saabsaneyd xoojinta niyadda iyo dhiirrigelinta ciidamada geesiyaasha ah ee dhiiggooda u huray difaaca dalka iyo sidii looga xoreyn lahaa Khawaarijta caadeysata daadinta dhiigga shacabka.
Sidoo kale, Taliyaha ayaa u duceeyay askarta dhaawaca ah, isagoo Alle uga baryay inuu siiyo caafimaad degdeg ah, isla markaana ku ammaanay geesinimada iyo naf-hurnimada ay muujiyeen.