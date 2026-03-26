Kusimaha Wasiirka ahna Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Danjire Ilyaas Sheekh Cumar, oo uu wehliyo Taliyaha cusub ee Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, ayaa booqasho kormeer ah ku tagay xarunta Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Booqashadan ayaa ujeedkeedu ahaa kormeeridda habsami u socodka shaqooyinka taliska, iyadoo sidoo kale diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqeynta iyo kor u qaadista waxtarka ciidanka. Wasiirka iyo Taliyaha ayaa warbixin ka dhageystay saraakiisha taliska, kuwaas oo faahfaahin ka bixiyay howlaha maalinlaha ah, caqabadaha jira iyo qorshayaasha horumarineed ee ciidanka.
Sidoo kale, booqashada ayaa qeyb ka ahayd isbarasho rasmi ah oo dhexmartay Taliyaha cusub iyo ciidamada kala duwan ee hoos yimaada taliska, si loo dhiso xiriir shaqo oo adag iyo isfaham buuxa.
Mas’uuliyiinta ayaa ku booriyay ciidamada inay sii xoojiyaan shaqadooda, ilaaliyaan anshaxa iyo sharciga, isla markaana ay kaalin muuqata ka qaataan sugidda amniga iyo cadaaladda dalka.
Ugu dambeyn, booqashadan ayaa lagu tilmaamay mid muhiim u ah dardargelinta howlaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed iyo horumarinta nidaamka cadaaladda ee dalka.