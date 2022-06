Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka Janeraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa shaaca ka qaadya in dagaalkii shalay lagu jebiyay ee ka dhacay deegaanka Baxdo lagu dilay Ajaanib iyo horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee Al-Shabaab.

Taliyaha oo wareysi gaar ah siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in Kooxda Al-Shabaab looga dilay duulaanka ay ku soo qaadeen deegaanka Baxdo 3 Ajaaniib ah 2 horjooge iyo 70 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab.

Janeraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa tilmaamay in dadka deegaanka iyo ciidanka Daraawiishta Galmudug ay ka warheleen in dhagar qabayaasha ay soo degeen deegaan dhanka koonfur bari ka xigta magalada, isagoo intaa ku daray in dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada ay ka hor tegeen dhagarta ay maleegayeen.

“Cadowga duulaanka ku soo qaaday Baxdo waxaa loo geystay jab aad u xoogan, markii dadka deegaanka iyo Daraawiishta Galmudug ay iska caabiyeen ayaa waxaa kaloo goobta gaaray ciidamo gurmad ah, kuwaasi oo dhagarqabayaasha uga daba tegay qiyaastii meel 27 km u jirta magalada, halkaasi oo jab xoogan loogu geystay, lagana dilay dilay ajaaniib iyo horjoogayaal ka tirsan Al-Shabaab, waana bogaadinaynaa guulaha wadajir ah ee laga gaaray dhagarta ay maleegayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab”. Ayuu yiri Taliyaha oo hadalkiisa ku daray in saddexda ajaanibta ah ee lagu dilay ay labo ka mid ah ukala dhasheen Kenya iyo Oromo, ayna ku daba jiraan sidii magacyadooda ay Warbaahinta ula soo wadaagi lahaayeen”.