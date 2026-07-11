Mas’uuliyiin ka tirsan hoggaanka sare ee Ururka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP), xubno isugu jira Xildhibaanno, Wasiirro, Sanatarro, iyo masuuliyiin ka socday maamulka Gobolka Mudug iyo Degmada Gaalkacyo ayaa galabta ka qeyb galay munaasabadda xarig-jarka xarunta cusub ee ururka oo laga hirgeliyey magaalada Gaalkacyo.
Furitaanka xaruntan cusub ayaa qeyb ka ah dadaallada uu Ururka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP) ku xoojinayo abaabulkiisa siyaasadeed iyo sidii uu u kasban lahaa kalsoonida shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo iyo deegaannada ku xeeran.
Mas’uuliyiintii munaasabadda ka hadlay ayaa tilmaamay in xaruntan ay noqon doonto meel lagu mideeyo taageerayaasha ururka, laguna dardargeliyo howlaha siyaasadeed iyo wacyigelinta bulshada.
Sidoo kale, waxaa la qorsheeyay in caawa magaalada Gaalkacyo lagu qabto munaasabad ballaaran oo si rasmi ah loogu daahfurayo ololaha doorashada ee Ururka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP), iyadoo la filayo inay ka soo qeyb galaan madaxda ururka, taageerayaal, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Ururka JSP ayaa maalmahan waday dadaallo lagu ballaarinayo taageeradiisa, iyadoo furitaanka xaruntan cusub uu qeyb ka yahay qorshaha lagu xoojinayo joogitaankiisa siyaasadeed iyo ka qeybgalka geeddi-socodka doorashooyinka.