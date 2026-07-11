Ciidamada ammaanka ee magaalada Beledweyne ayaa caawa ka hortegay fal argagixiso oo labo dhagarqabe oo ka tirsan Khawaarijta ay qorsheynayeen inay ka geystaan xaafadda Xaawo-taako ee magaaladaas, Ciidamada ayaa toogtay hal dhagarqabe, iyagoo nolosha ku qabtay dhagarqabihii kale.
Saraakiisha hoggaamineysay howlgalka ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in shacabka magaalada Beledweyne ay ka qeyb qaateen ka hortagga falkii ay geysa rabeen dhagarqabayaashaas.
Gudaha Magaalada Beledweyne ayaa caawa lagu soo bandhigay meydka dhagarqabaha la dilay iyo midka nolosha lagu qabtay, iyadoo shacabka iyo ciidamada ammaanka ee magaaladaas ay muujiyeen isku doobni ay kaga hortegayaan falalka guracan ee Khawaarijta.