Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulfataax Qaasim Maxamuud, ayaa soo xiray tababar laba toddobaad socday oo lagu horumarinayay xirfadaha filim-sameynta, kaas oo ay ka faa’iideysteen filim-sameeyayaal Soomaaliyeed oo ka kala suga. Soomaaliya iyo Maraykanka.
Tababarka waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyey Waaxda Daraasaadka Afrika ee Jaamacadda Minneapolis (USA), Ururka Filim-sameeyayaasha Afrika (FEPACI), Somali Film Institute iyo Ururka Qalanjo ee Minneapolis (USA).
Tababarka waxaa isku soo dubbariday Prof Cabduqaadir Axmed Buffalo oo ah aas aasaha Machadka Filimada Soomaaliyeed oo wadashaqeyn fiican la leh wasaaradda iyo Wakaaladda Filimada Soomaaliyeed.
Wasiirka ayaa ku ammaanay hay’adaha soo qabanqaabiyey tababarka dadaalkooda ku aaddan horumarinta warshadaha filimada Soomaaliyeed iyo kobcinta xirfadaha hal-abuurka dhalinyarada. Wuxuu xusay in Wasaaraddu ay mudnaan gaar ah siinayso horumarinta fanka, filimada iyo warshadaha hal-abuurka, maadaama ay door muhiim ah ka qaataan ilaalinta dhaqanka, kobcinta dhaqaalaha iyo soo bandhigista sumcadda Soomaaliya.
Wasiirka ayaa ku dhiirrigeliyey ka qaybgalayaasha inay aqoonta ay kororsadeen u adeegsadaan soo saarista filimo tayo leh oo ka tarjumaya taariikhda, dhaqanka iyo horumarka Soomaaliya, isla markaana gaarsiin kara farriin wanaagsan bulshada gudaha iyo caalamkaba.