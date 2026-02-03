Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Faarax Cabdinuur Axmed, ayaa maanta shir heer sare ah kaga qaybgalay Hotel Palm ee magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray dardar-gelinta wajiga hore ee dhismaha Garoonka Cusub ee “New Muqdisho”, oo ah mashruuc istiraatiiji ah oo muhiim u ah horumarinta kaabeyaasha duulista hawada dalka.
Mashruucan, oo maalgeliya Bangiga Adduunka (World Bank), kana mid ah barnaamijka SHIIP ee hoos yimaada Wasaaradda Hawlaha Guud, ayaa ujeedkiisu yahay casriyeynta adeegyada garoomada iyo horumarinta nidaamka duulista hawada ee Soomaaliya.
Shirka waxaa ka qayb galay masuuliyiin sare oo ka socday Wasaaradaha Gaadiidka iyo Duulista Hawada, Arrimaha Dibadda, Batroolka, Dekedaha iyo Gaadiidka Badda, Amniga Gudaha, Hawlaha Guud, Bankiga Dhexe ee Midowga Bankiyada Soomaaliya iyo sidoo kale wakiillo ka socday Bangiga Adduunka, UNOPS, WFP iyo NMDC. Waxaa sidoo kale shirka joogay khubaro farsamo iyo hay’ado kale oo door muhiim ah ku leh hirgelinta mashruuca.
Ujeeddada kulankan ayaa ahayd xoojinta isku-duwidda howlaha bilowga ah, dib-u-eegis lagu sameeyo qorshayaasha farsamo, iyo hubinta in mashruucu si rasmi ah u galo marxaladda fulinta, iyadoo la raacayo jadwal cad iyo hannaan hufan.
Intii uu socday shirka, waxaa si gaar ah loo adkeeyay muhiimadda uu mashruucani u leeyahay horumarinta kaabeyaasha duulista hawada, kor u qaadista tayada adeegyada garoomada, iyo fududeynta isu-socodka rakaabka iyo ganacsiga. Sidoo kale, waxaa lagu nuuxnuuxsaday in mashruuca loo fuliyo si waafaqsan heerarka caalamiga ah ee badqabka, tayada iyo hufnaanta.
Ugu dambeyn, Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta XFS ayaa mar kale caddeysay go’aankeeda adag ee ku aaddan hirgelinta guuleed ee Garoonka Cusub ee Muqdisho, si uu u noqdo kaabayaal casri ah oo daboola baahiyaha dalka, isla markaana la jaanqaada heerarka duulista caalamiga ah.