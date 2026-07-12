RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Mudane Cabdulfitax Qaasim Maxamuud, Wasiir Ku-Xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al-Cadaala, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale, Agaasimeyaasha Waaxyaha iyo dhammaan Hawlwadeennada Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan qoyskii, qaraabadii, asxaabtii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariistee Weriye Maxamed Diiriye Dhakat oo ka tirsanaa bahda Wasaaradda Warfaafinta iyo Idaacadda Ciidamada Qalabka Sida SNA Radio.
Allaha u naxariistee Marxuum Maxamed Diiriye waxa uu ka mid ahaa weriyaasha Soomaaliyeed ee doorka weyn ka qaatay dagaalka dalka looga xoreynayo Khawaarijta, marxuumka ayaa saaka ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Mudane C/fitaax Qaasim Maxamuud ayaa marxuumka Alle uga baryey naxariistiisa jano in uu siiyo, inagana samir iyo iimaan Alle inaga wada siiyo.
INAA LILAAHI WA INAA ILEYHI RAAJICUUN.