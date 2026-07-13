Islamabad, Pakistan – Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa magaalada Islamabad kulan miro-dhal ah kula qaadatay Guddoomiyaha Golaha Haweenka Qaranka Pakistan, Marwo Noureen Bano Lehri.
Kulankan ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu xoojinayo xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Pakistan, gaar ahaan dhinacyada horumarinta haweenka iyo kor u qaadista xuquuqdooda.
Guddoomiyaha Golaha Haweenka Qaranka Pakistan ayaa Wasiirka la wadaagtay warbixin ku saabsan xaaladda haweenka dalka Pakistan iyo horumarka laga gaaray dhinacyada waxbarashada, awood-siinta dhaqaalaha, ka-qaybgalka hoggaaminta iyo sidii looga gudbay caqabadihii hortaagnaa. Wasiirka ayaa dhankeeda bogaadisay dadaallada Dowladda Pakistan ee lagu horumarinayo doorka haweenka iyo xaqiijinta ka-qaybgalkooda bulshada.
Labada mas’uul ayaa sidoo kale si qoto dheer uga wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada horumarinta haweenka, iyagoo isla qaatay muhiimadda ay leedahay is-dhaafsiga khibradaha, aqoonta iyo hababka ugu wanaagsan ee lagu kobcin karo awoodda haweenka Soomaaliyeed iyo kuwa Pakistan.
Waxay sidoo kale ka wada hadleen suuragalnimada mataaneynta hay’adaha iyo barnaamijyada taageera haweenka si loo xoojiyo wada-shaqeynta labada dhinac.
Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka, Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa adkaysay sida Dowladda Federaalka Soomaaliya uga go’an tahay ballaarinta iskaashiga caalamiga ah ee ku saleysan horumarinta haweenka, ilaalinta xuquuqdooda iyo xoojinta kaalintooda hoggaamineed.
Kulankan ayaa la filayaa inuu gogol xaaro iskaashi waara oo faa’iido u leh haweenka labada dal, isla markaana sii xoojiya xiriirka Soomaaliya iyo Pakistan.Kulanka waxaa Wasiirka ku wehliyay Safiirka Soomaaliya ee Pakistan, Danjire Shiikh Nuur Maxamed Xasan.