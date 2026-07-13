Muqdisho – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in hoos loo dhigo Calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaddib geerida ku timid Amiirkii Dowladda Qatar, iyadoo muujinaysa dareen walaaltinimo iyo garab istaag ay la wadaagayso shacabka iyo dowladda Qatar.
Amarkan ayaa lagu fulinayaa awaamiirta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana lagu faray dhammaan hay’adaha dowladda inay hoos u dhigaan Calanka Qaranka muddooyinka loogu talagalay baroordiiqda.
Go’aankan ayaa ka tarjumaya xiriirka walaaltinimo iyo iskaashiga dhow ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Qatar, iyadoo Dowladda Federaalka Soomaaliya ay tacsi tiiraanyo leh u dirtay shacabka, dowladda iyo qoyska boqortooyada Qatar geerida Amiirka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Alle uga baryeysa marxuumka inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo, ehelkiisa, shacabka iyo dowladda Qatarna uu samir iyo iimaan ka siiyo.