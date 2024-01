Wasiiru dowlaha wasaaradda Amniga gudaha XFS mudane Maxamed Cali Xagaag oo ka qeybgalayay dood looga hadlay damaca gurracan ee Itoobiya ee Baddeenna,ayaa sheegay in itoobiya ay u soo bareertay kuna xadgudubtay qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed,ayna muhiima tahay in loo diyaar garoowo difaaca dalka.

Wasiir Xagaa ayaa hadalkiisa ku daray in Dowladda oo kaashaneysa shacabka Soomaaliyeed ay isaga filanyihiin in ay iska Celiyaan haddey isku daydo in Itoobiya ay tillaabo u soo qaado dhulka iyo badda Soomaaliya intaba.

Wasiir Xagaa “ in aan Itoobiya la dagaal geli karno waxaa tusaale u ah hawadeenna oo aan ka celinay diyaaradaha aan u qalmin”

Sidoo kale waxaa dooda ka qeybgalay masuuliyiin kala duwan oo katirsan dowladda,kuwaa dhankooda ka hadalay sida loo wajihi karo isku dayga itoobiya iyo in loo midoobo dhammaan Shacabka Soomaaliyeed difaaca,sharafsharaft Qarannimadooda ummadda Soomaaliyeed.

Agaasimaha Machadka sare ee daraasaadka Amniga Dr Maxamed Mooge Abshire ayaa yiri “waxaan u taagan nahay inaan dhigaallo, qoraallo iyo cilmi baarisyo ka sameyno boobka Itoobiya”

Admiral Faarax Qare “Soomaaliya waa dowlad badeed saddex Jiho bad ayaa naga xigta ee aan u diyaar garowno dagaalka Itoobiya ”