Wasiirka Wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Dowladda Federaalka Soomaliya Mudane Abshir Omar Huruuse,ayaa khadka foggaan aragga kala hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Gobolka Minnesota

Wasiirka, ayaa Jaaliyadda Soomaaliyeed uga war bixiyey siyaasadda qurba joogta Soomaaliyeed oo markii ugu horraysay laga sharciyeey dalkeena, waxa una tilmaamay in kaalin muuqato ay jaaliyadda Soomaaaliyeed ka qaateen dib u dhiska dalka.

Wasiirka arrimaha dibadda, ayaa sidoo kale sheegay in sharcigaan la ballaarin doonno lagana tala galin doono jaaliyadda Soomaaaliyeed oo uu sheegay in sharcigan uu yahay mid, iyaga u adeegayo muhiimna ay tahay in waxa ka ogaadaan si ay uga qeyb qaataan dib u dhiska iyo in dalkooda maalgashadaan,waxa uu intaa raaciyay in ka Wasaarad ahaan ay ka qeyb qaadan doonaan wax walba oo fududeeynayo in jaaliyadaha Soomaaaliyeed ay dalka ku soo laabtaan kana qeyb noqdaan dib u dhiska iyo hormarada ka socda dalka.

Wasiir Abshir Omar Huruuse, ayaa intaa ku daray inay qaban doonaan shirweyne qurba joogta, isugu imaan doonaan meela kala duwan si ay uga tashadaan kaalinta ay ku leeyhihiin hormarka socda sidoo kalana loo fududeeyo in jaaliyadda Soomaaaliyeed ay ka qeyb qataan maalgashiga dalka.