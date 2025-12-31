Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaan Cabdi Cali, ayaa wada-hadal dhanka taleefanka ah la yeeshay Amiir Faisal bin Farxan Al-Saud, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Boqortooyada Sacuudiga.
Intii uu socday wada-hadalka, Wasiir Cabdisalaan ayaa uga mahadceliyay dhiggiisa Sacuudiga taageerada cad ee Boqortooyada Sacuudiga ay u muujisay go’aankii shalay kasoo baxay Golaha Wasiirrada Sacuudiga, kaas oo si buuxda u taageeraya midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Dhankiisa, Amiir Faisal bin Farxan ayaa xaqiijiyay garab-istaagga joogtada ah ee Boqortooyada Sacuudiga ay u hayso Soomaaliya, isagoo adkeeyay muhiimadda ay Sacuudigu siinayso xasilloonida, amniga iyo horumarka Geeska Afrika, iyo xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee labada dal.