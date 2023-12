Wasiirka Wasaaradda Caafimaad Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Cali Xaaji Aadam ayaa maanta ka qaybgalay kulan gaar ah oo ku saabsanaa sidii loo abuuri lahaa xalka waara ee la xiriira isbadalka climilada.

kulanka ayaa looga hadlay xoojinta nidaamka Caafimaadka waxaana soo qabanqaabisay Hey’adda Caafimaadka Adduunka iyo Hey’adda Maraynta howlaha (UNOPS) waxa uuna qeyb ka ahaa kulan waynaha isbadalka cimilada (COP28) ee ka socda magalaadda Dubai.

Wasiira Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshadda ee XFS Dr. Cali Xaaji Aadam ayaa qayb ka ahaa kulanka gaarka ahaa ee ay kasoo qayb galeen Wasiirada Caafimaadka ee wadamada kala ah Pakistan, Yemen iyo Masar sidoo kale kulanka waxaa qayb ka ahaa Agaasimaha Guud ee hey’adda UNOPS.

Kulanka ayuu Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya ka jeediyey khudbad taariikhi ah taasoo taabanaysay sida loo abuuri lahaa habka isku xiran ee isbadalka cimilada iyo Caafimaadka ee xalka waara, waxa ayna Soomaaliya qayb ka tahay isbahaysi cusub oo arrimahaas xoogga saaraayo loona yaqaano Alliance for Transformative Acton on Climate and Health ( ATACH).

Waxa uuna ku soo gunaanaday Wasiirka Caafimaadka sida ay Soomaaliya hadda u wajahaysa isbadalka cimilada oo bilow ka hore ay ka soo baxday abaaro, islamarkaana bilaabatay Fatahaada ( El NiNo), Sidoo kale Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyey guulaha ay Soomaaliya ka gaartay hirgelinta nidaamka cadceeda tamarta loogu helo ( Solar Energy Systems) kaasoo ilaa iyo hadda laga hirgeliyey qeybo ka mid ah Isbitaalada Gobolada iyo Degmooyinka ku yaalo dalka, iyadoo ay jiraaan qorshe dhamaystiran oo ku wajahan sidii loo dhamaystiri lahaa xarumaha Caafimaadka ee dalka oo dhan.