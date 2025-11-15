RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Wasaaradda Dekaddaha iyo Gaadiidka Badda XFS, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa caawa si rasmi ah u daahfuray in Maalin iyo Habeen ay si isku mid ah u shaqeyn doonto Dekadda Muqdisho, islamarkaana la furay isku socodka Gaadiidka Xamuulka ah ee ka howlgalaya gudaha Dekadda.
Munaasabadda lagu daahfurayay tallaabadan taariikhiga ah ayaa waxaa goob joog ka ahaa Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, Jenaraal Asad Cismaan Cabdullaahi, Maareeyaha Guud ee Dekadda Muqdisho, Mudane Danjire Maxamed Cali Nuur (Americo), Maareeye ku-xigeenka Dekadda Muqdisho, Madaxa Shirkadda Muqdisho Alport, iyo saraakiisha hey’adaha amniga Caasimadda.