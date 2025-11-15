RADIO MUQDISHO:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamsa Cabdi Barre ayaa hoyga uu Muqdisho ka deggan yahay xalay ku booqday, qaariga Soomaaliyeed Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa Sheekha uga xog warramay xaalada guud ee Dalka, iyaga oo isla soo qaaday kor u qaadidda wacyigelinta bulshada, doorka culimada ee dhismaha nabadda, iyo adkeynta midnimada ummadda, Sheekha ayaana u duceeyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Dhanka kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa waqti la qaatay qaar ka mid ah Shacab Soomaaliyeed oo ka nasanayey shaqooyinka toddobaadka, isla markaana ku fiidsanayey goobaha la isku yimaado ee caasimadda.
Kulanka Ra’iisul Wasaaraha iyo bulshada ayaa laga dheehan karayey farxad iyo damaashaad, taas oo ku saleysan in Shacabku waqti ay kula sheekeystaan u heleen Ra’iisul Wasaaraha Qaranka.