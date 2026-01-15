RADIO MUQDISHO(LAASCAANOOD):-Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Faarax Nuux, ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Gaadiidka ee Maamulka Waqooyi Bari.
Wasiirka ayaa waxaa si diirran usoo dhaweeyey Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Gaadiidka, Wasiir ku-xigeenka, Agaasimaha Guud iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda, kuwaas oo Wasiirka uga warbixiyey hawlaha shaqo ee ka socda wasaaradda iyo qorshayaasha horumarineed ee u degsan.
Ujeeddada kormeerka ayaa ahayd kuurgalidda hawlaha shaqo ee wasaaradda, qiimaynta heerka horumarineed ee mashaariicda socda, xoojinta wada-shaqaynta u dhaxaysa hay’adaha heer federaal iyo heer dowlad-goboleed, iyo la socodka caqabadaha jira si xal waara loogu helo, loona dardargeliyo horumarinta adeegyada gaadiidka.
Intii uu kormeerku socday, Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee JFS ayaa bogaadiyey dadaallada ay wadaan maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda, isagoo adkeeyey muhiimadda ay leedahay isku-duwidda iyo wada-shaqaynta si loo gaaro horumar waara oo ku yimaada kaabayaasha gaadiidka dalka.
Ugu dambeyn, Wasiirka ayaa ballanqaaday in Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee JFS ay sii xoojin doonto taageerada farsamo iyo tan siyaasadeed ee ku aaddan horumarinta adeegyada gaadiidka, si loo xaqiijiyo gaadiid hufan, ammaan ah, isla markaana u adeegaya baahiyaha bulshada.