Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Cige iyo Wafdi uu hoggaaminayo ayaa dhawaan gaaray magaalada Washington DC oo lagu qabanayo shirarka xiliga Gu’ga (Spring Meetings) ee Bangiga Adduunka iyo IMF ayaa waxa uu kulan miro-dhal ah la yeeshay Mr. Ndiame Diop oo Madaxweyne Ku-xigeenka Bangiga Adduunka ee dalalka Bariga iyo Koonfurta Afrika.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray saameynta dhaqaale ee ka dhalatay xaaladaha cakiran ee caalamiga ah, oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, isbeddelada juqraafiyeed (geopolitical) iyo saameynta isbeddelka cimilada, kuwaas oo si toos ah u taabanaya dhaqaalaha Soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa laga wada hadlay dadaallada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ugu jirto xoojinta dakhliga gudaha horumarinta maamulka maaliyadda guud iyo kobcinta dhaqaalaha dalka si loo gaaro horumar waara.