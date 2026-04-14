Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka XFS Amb Khadiija Maxamed Al-Makhsuumi ayaa maanta si rasmi ah u gudbisay nuqulka Axdiga Afrika ee Xuquuqda iyo Daryeelka Carruurta, kaasi oo ay Soomaaliya horey u meel marisay.
Munaasabadda oo ka dhacday xarunta Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa waxaa si rasmi ah nuqulka loogu wareejiyey Mudane Moussa Mohamed Omar ku xigeenka Madaxa xafiiska Guddoonka, ayadoo sidoo kalena ay goobjoog aheyd Prof. Hajer Gueldich, Agaasimaha arrimaha Sharciga ee Midowga Afrika iyo Safiirka Soomaaliya u fadhiya Midowga Afrika Danjre Warfaa.
Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka XFS Amb Khadiija Maxamed Al-Makhsuumi oo Munaasabadda wareejinta ka hadashay ayaa sheegtay in tallaabadani ka turjumeyso sida ay Soomaaliya uga go’an tahay dhaqan gelinta Axdigan ayadoo tani ay tahay tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo ilaalinta iyo kor u qaadista xuquuqda carruurta.
Soomaaliya ayaa horey u ansixisay Axdiga Afrika ee Xuquuqda iyo Daryeelka Carruurta, ayadoo wareejinta nuqulka Axdigan ay ka marqaati kaceyso sida ay Soomaaliya uga go’an tahay hormarinta iyo ilaalinta Xaquuqda Carruurteeda.