Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Biixi Imaan Cige, ayaa maanta shir guddoomiyay kulanka ugu horeeyay ee ay yeeshaan shabakadda Isbeddalka Cimilada iyo Colaadaha. Shirkan heer-Wasiir ah oo ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, ayaa waxaa ka soo qeybgalay dowlado dhowr ah oo ay saameeyeen isbeddelka cimilada iyo colaadaha ka dhacay meelo kala duwan.

Shirkan oo ka dhacay kadib shirkii weynaa ee Isbeddalka Cimilada COP29 oo lagu qabtay dalka Azarbaijaan, ayaa looga hadlay sidii dalalka nugul ee weli ka soo kabanaya saameynta colaadaha iyo isbeddelka cimilada ay u heli lahaayeen taageero gaar ah.

Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa khudbad uu jeediyay ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la taageero dalalka sida Soomaaliya ee ay saameeyeen abaaraha, fatahaadaha, iyo saameynta guud ee isbeddelka cimilada adduunka. Waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal weyn galisay si ay u caawiso dadka ku dhibaataysan colaadaha iyo isbeddelka cimilada, isla markaana loo baahan yahay in madashani ay soo saarto xalal wax ku ool ah oo wadajir ah.