Wasiirka Maaliyadda dowladda Federaalka Soomaaliya Biixi Imaan Cige, ayaa ka warbixiyey shirka Agaasimaha Guud ee Hey’adda Lacagta Adduunka ee IMF, Bangiga Adduunka iyo Wasiirada Maaliyadda dalalka Afrika, kaas oo lagu soo gabagabeeyat Magaalada Marrakesh ee dalka Morocco.

Shirkaan ayaa Soomaaliya waxaa ku matalayey wafdi uu hoggaaminayey Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Biixi Iiman Cige, iyada oo ay wehliyaan Guddoomiyaha Bangiga dhexe iyo xubno ka kala socday Xafiiska Madaxweynaha iyo Golaha Shacabka.

Wasiir Bixi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in bartamaha bisha December ee sanadkaan in lagu dhawaaqi doona, in Soomaaliya laga cafiyey deyntii lagu lahaa. Isaga oo arrintaas ka hadlay waxa uu yiri,

“Sanadkaan dabayqaadadiis, waxaa lagu dhawaaqi doonaa in Soomaaliya laga cafiyey deyntii, guddiga sare ee Bangiga iyo Hay’adda IMF markii ay wada fadhiistaan in ay ku dhawaaqaan in Soomaaliya ku guuleysatay Barnaamijkii deyn cafiska.”

Wasiirka Maaliyadda ayaa hadal ka jeediyay Shirkaan Agaasimaha Guud ee IMF, Bangiga Adduunka iyo Wasiirada Maaliyadda dalalka ay saameeyeen Colaadaha iyo Dhaqaalo yarida, shirkaas oo qeyb ka ah kulanka Sanadlaha ah ee IMF iyo Bangiga Adduunka

Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Biixi Imaan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo xal ku jaan go’an sinaan marka ay jiraan xaaladaha gaarka ah, waxa uu intaa ku daray in ay haboon tahay in la tixgaliyo talooyinka iyo waxa uu dal walbo u arko in xalkiisa uu ku jiro.

Dowladda Soomaaliya ayaa da’daal badan ku bixisay.sidii loo tayeen lahaa arrimaha Maaliyadda dalka iyo sidii loogu guuleysan lahaa Den cafinta soomaaliya.