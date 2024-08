Sidoo kale wasiirka waxa uu tilmaamay in dhammaan waxyaabaha la xariira Maaliyadda la marin doonno hannaaka maaliyadda ee dowladda,canshoorta gadistay ayuu wasiirku sheegay in la isku afgaratay in dowladda sidii ay u mudeeyasay loo qaado oo aysan waxba iska badalin.

Wasiirkaa Maaliyadda XFS ayaa ugu dambeyn ganacsatada ugu baaqay in la shaqeyaan dowladda,bixiyaana canshuurta wixii culeeys ahna dowladada ay diyaar u tahay in la xaliyo.