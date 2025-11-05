Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha XFS, Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax (Beenebeene), ayaa kulan miro-dhal ah la yeeshay Wasiirka Horumarinta Bulshada iyo La-dagaallanka Gaajada ee Brazil, Mudane Wellington Dias, intii lagu jiray Shirweynaha 2-aad ee Horumarinta Bulshada ee ka socda magaalada Dooxa.
Labada mas’uul waxay ka wada hadleen dardargelinta dadaallada dhimista saboolnimada, xoojinta nidaamka ilaalinta bulshada, iyo ballaarinta fursadaha haweenka, dhallinyarada iyo bulshooyinka barakacay, iyagoo la jaanqaadaya yoolalka Qorshaha Isbeddelka Qaran (NTP 2025–2029).
Sidoo kale, waxay isla meel dhigeen in la xoojiyo is-weydaarsiga aqoonta, maalgashiga, iyo iskaashiga ganacsiga gaarka loo leeyahay, si siyaasadaha loogu beddelo natiijooyin la cabbiri karo iyo shaqooyin waxtar leh.