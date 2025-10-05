RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame, ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta cusub ee Hay’adda Korontada Qaranka, taas oo lagu qalabeeyay agab casri ah oo waafaqsan heerarka caalamiga ah.
Wasiirka ayaa halkaas waxa ku soo dhaweeyay Mareeyaha Hay’adda Korontada Qaranka, Mudane Cabdullaahi Axmed Dayib, oo warbixin faahfaahsan ka siiyay qeybaha uu ka kooban yahay dhismaha cusub iyo adeegyada ay hay’addu bixiso.
Kormeerka wasiirka ayaa qayb ka ah dadaallada Dowladda Federaalka ee lagu xoojinayo adeegyada korontada dalka, iyadoo mudnaanta la siinayo sidii bulshada Soomaaliyeed loogu heli lahaa adeeg tayo leh, waara oo la isku halleyn karo. Tallaabadan ayaa loo arkaa mid muhiim ah oo gundhig u noqon doonta horumarinta kaabayaasha tamarta dalka iyo dhiirrigelinta kobaca dhaqaalaha.
Intii uu socday booqashada, Wasiirka waxaa wehliyay Wasiir-dowlaha Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha, Mudane Maxamed Cabdullaahi Faarax, iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Mudane Cabdullaahi Xasan Aadan.